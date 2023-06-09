Стали известны трансляторы матчей плей-офф за право участия в УПЛ

Определились трансляторы первых матчей плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24.

Матч «Ингулец» – ЛНЗ будут транслировать канал и OTT-платформа Setanta Sports. Игру «Металлург» – «Верес» покажет Ютуб-канал ПФЛ.

Оба матча состоятся 10 июня (суббота) и начнутся в 17:00. Ответные матчи запланированы на 14 июня (среда).

Ранее ФК «Хуст» завоевал возможность следующий сезон провести в Первой лиги.