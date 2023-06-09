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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 17:19 |
1181
1

Стали известны трансляторы матчей плей-офф за право участия в УПЛ

Первые матчи состоятся 10 июня

09 июня 2023, 17:19 |
1181
1
Стали известны трансляторы матчей плей-офф за право участия в УПЛ
УПЛ

Определились трансляторы первых матчей плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24.

Матч «Ингулец» – ЛНЗ будут транслировать канал и OTT-платформа Setanta Sports. Игру «Металлург» – «Верес» покажет Ютуб-канал ПФЛ.

Оба матча состоятся 10 июня (суббота) и начнутся в 17:00. Ответные матчи запланированы на 14 июня (среда).

Ранее ФК «Хуст» завоевал возможность следующий сезон провести в Первой лиги.

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи ЛНЗ Черкассы Ингулец Верес Ровно
Источник Sport.ua
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Максим Филипов
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в СНГ интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
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