Украина. Премьер лига09 июня 2023, 17:19 |
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Стали известны трансляторы матчей плей-офф за право участия в УПЛ
Первые матчи состоятся 10 июня
09 июня 2023, 17:19 |
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Определились трансляторы первых матчей плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24.
Матч «Ингулец» – ЛНЗ будут транслировать канал и OTT-платформа Setanta Sports. Игру «Металлург» – «Верес» покажет Ютуб-канал ПФЛ.
Оба матча состоятся 10 июня (суббота) и начнутся в 17:00. Ответные матчи запланированы на 14 июня (среда).
Ранее ФК «Хуст» завоевал возможность следующий сезон провести в Первой лиги.
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