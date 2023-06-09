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  4. РОДРИ: «Подходим к финалу в лучшее время»
Лига чемпионов
09 июня 2023, 16:50 |
55
0

РОДРИ: «Подходим к финалу в лучшее время»

Хавбек «Манчестер Сити» – о матче с «Интером»

09 июня 2023, 16:50 |
55
0
РОДРИ: «Подходим к финалу в лучшее время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня):

«Это было бы круто, было бы историческое достижение. В Англии этого добивался только «Манчестер Юнайтед», наш конкурент по городу. Дело не только в победе в Лиге чемпионов, требл – это что-то впечатляющее.

Нужно двигаться шаг за шагом. Нам осталось получить последний трофей, за который мы так долго боролись. Мы подходим к матчу в лучшее для нас время.

В этом году мы несколько изменили в плане игры. В команду пришли важные фигуры, надо было адаптироваться. Мы стали выглядеть очень солидно и в атаке, и в обороне».

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Источник AS
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