РОДРИ: «Подходим к финалу в лучшее время»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня):

«Это было бы круто, было бы историческое достижение. В Англии этого добивался только «Манчестер Юнайтед», наш конкурент по городу. Дело не только в победе в Лиге чемпионов, требл – это что-то впечатляющее.

Нужно двигаться шаг за шагом. Нам осталось получить последний трофей, за который мы так долго боролись. Мы подходим к матчу в лучшее для нас время.

В этом году мы несколько изменили в плане игры. В команду пришли важные фигуры, надо было адаптироваться. Мы стали выглядеть очень солидно и в атаке, и в обороне».