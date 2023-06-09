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Лига чемпионов
09 июня 2023, 15:47 | Обновлено 09 июня 2023, 16:14
237
0

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер

Решающий поединок состоится в Стамбуле

09 июня 2023, 15:47 | Обновлено 09 июня 2023, 16:14
237
0
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июня в Стамбуле на стадионе имени Ататюрка состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Интер».

«Манчестер Сити» на пути к финалу в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» прошел «Порту», «Бенфику» и «Милан».

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Источник Sport.ua
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