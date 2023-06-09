Роберто МАНЧИНИ: «Манчестер Сити – не сильнейшая команда мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, ранее работавший и с «Интером», и с «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов (10 июня, Стамбул):

«Перед финалом не может быть прогнозов. «Манчестер Сити» Гвардиолы – это не самая сильная команда мира, но они знают, как играть лучше всего.

Симоне Индзаги? Видел его рост как игрока и тренера. Верьте в него. Разве не он был мишенью критиков еще несколько недель назад? Работа тренера нелегка».