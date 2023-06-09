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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Манчестер Сити – не сильнейшая команда мира»
Лига чемпионов
09 июня 2023, 15:29 |
1451
2

Роберто МАНЧИНИ: «Манчестер Сити – не сильнейшая команда мира»

Тренер сборной Италии – о финале Лиги чемпионов

09 июня 2023, 15:29 |
1451
2
Роберто МАНЧИНИ: «Манчестер Сити – не сильнейшая команда мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, ранее работавший и с «Интером», и с «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов (10 июня, Стамбул):

«Перед финалом не может быть прогнозов. «Манчестер Сити» Гвардиолы – это не самая сильная команда мира, но они знают, как играть лучше всего.

Симоне Индзаги? Видел его рост как игрока и тренера. Верьте в него. Разве не он был мишенью критиков еще несколько недель назад? Работа тренера нелегка».

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Роберто Манчини Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов
Источник La Stampa
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Комментарии 2
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Springfield
Нет абсолютно силнейшей каманды на каждый день, неделю, месяц, год... на все времена.  Для того и проводятся всякие турниры, что бы кто то временно носил звание сильнейшего.  Вот выиграет МС и станет сильнейшим. Но в Европе. Потому что за океаном будет много несогласных.
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