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  4. Рома нацелилась на форварда Атлетико Мадрид
Италия
09 июня 2023, 15:08 |
273
0

Рома нацелилась на форварда Атлетико Мадрид

Альваро Мората может вернуться в Италию

09 июня 2023, 15:08 |
273
0
Рома нацелилась на форварда Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

«Рома» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. Вариант с Мауро Икарди маловероятен из-за того, что аргентинец хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.

Поэтому «Рома» начала рассматривать вариант с форвардом «Атлетико» Мадрид Альваро Моратой. Первые контакты с ним уже установлены.

Контракт Мораты с «Атлетико» истекает летом 2024 года, поэтому форварда сборной Испании можно будет подписать за 22 – 24 миллиона евро. В сделку может быть включен хавбек «Ромы» Роджер Ибаньес.

Помочь «Роме» подписать Морату может его давний друг Пауло Дибала, с которым они вместе выступали за «Ювентус».

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