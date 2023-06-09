Рома нацелилась на форварда Атлетико Мадрид

«Рома» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. Вариант с Мауро Икарди маловероятен из-за того, что аргентинец хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.

Поэтому «Рома» начала рассматривать вариант с форвардом «Атлетико» Мадрид Альваро Моратой. Первые контакты с ним уже установлены.

Контракт Мораты с «Атлетико» истекает летом 2024 года, поэтому форварда сборной Испании можно будет подписать за 22 – 24 миллиона евро. В сделку может быть включен хавбек «Ромы» Роджер Ибаньес.

Помочь «Роме» подписать Морату может его давний друг Пауло Дибала, с которым они вместе выступали за «Ювентус».