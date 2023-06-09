Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июня состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором сыграют Каспер Рууда из Норвегии (№4 ATP) и Александр Зверев из Германии (№27 ATP)

Встреча состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – не ранее 18:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли трижды, немец выиграл два поединка.

Победитель встречи в финале сразится против Карлоса Алькараса (№1 ATP) или Новака Джоковича (№3 ATP).

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