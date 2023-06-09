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  4. Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
09 июня 2023, 14:45 |
200
0

Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

09 июня 2023, 14:45 |
200
0
Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

9 июня состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором сыграют Каспер Рууда из Норвегии (№4 ATP) и Александр Зверев из Германии (№27 ATP)

Встреча состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – не ранее 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли трижды, немец выиграл два поединка.

Победитель встречи в финале сразится против Карлоса Алькараса (№1 ATP) или Новака Джоковича (№3 ATP).

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Источник Sport.ua
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