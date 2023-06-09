Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Никто не считает, что с Интером будет легко»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня):

«Я не думаю, что мы будем играть как-то иначе. Возможно, будут какие-то изменения по сравнению с тем, что было два года назад, но не думаю, что они сильно заметны. Вы не сможете попасть в финал Лиги чемпионов, если не являетесь сильной командой. «Интер» завоевал Кубок Италии, выиграл почти все матчи в конце сезона. Это команда с четкой идентичностью, четко определенным стилем игры. Никто из нас не считает, что с «Интером» будет легко.

Финал всегда начинается с того, что две команды имеют одинаковые шансы. Мы должны забивать больше, чем они, защищаться лучше, чем они – одна и та же история в каждом матче. Честно говоря, я думаю, что ключ в том, чтобы играть так, как мы умеем. Это правда, что они имеют свой стиль, но и у нас свой. Они разные, но оба работают».