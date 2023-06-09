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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 14:28 | Обновлено 09 июня 2023, 14:35
752
0

Отец Реброва: «С игроками Шахтера Луческу мог и на ЛЧ замахнуться»

Станислав Ребров раскритиковал румынского специалиста за работу в донецком клубе

09 июня 2023, 14:28 | Обновлено 09 июня 2023, 14:35
752
0
Отец Реброва: «С игроками Шахтера Луческу мог и на ЛЧ замахнуться»
ФК Шахтер Донецк

Отец главного тренера сборной Украины Станислав Иванович Ребров высказался о работе нынешнего наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу на посту главного тренера донецкого «Шахтера».

«У Луческу в «Шахтере» было 11 бразильцев в команде. С такими игроками можно было не только чемпионат Украины и Кубок УЕФА выиграть, но и на победу в Лиге чемпионов замахнуться! Ему, что, кричать «ура», что он выиграл с «Шахтером» чемпионат и Кубок Украины? Простите меня, но у нас в УПЛ половина дворовых команд играет, и тут нечему радоваться».

Во время тренерской карьеры Луческу в «Шахтере» за донецкую команду в разные годы выступали Фернандиньо, Жадсон, Виллиан, Фред, Дуглас Коста и многие другие.

77-летний Луческу выиграл с «Шахтером» 22 трофея, включая Кубок УЕФА. В донецком клубе румынский специалист проработал 12 лет.

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Станислав Ребров Мирча Луческу Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник FanDay
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