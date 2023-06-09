Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конрад ЛАЙМЕР: «Моя мечта осуществилась»
Германия
09 июня 2023, 14:10 | Обновлено 09 июня 2023, 14:20
238
0

Конрад ЛАЙМЕР: «Моя мечта осуществилась»

Новичок «Баварии» – о новом вызове

09 июня 2023, 14:10 | Обновлено 09 июня 2023, 14:20
238
0
Конрад ЛАЙМЕР: «Моя мечта осуществилась»
ФК Бавария. Конрад Лаймер

Новичок мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал свой переход в команду Томаса Тухеля. Напомним, хавбек перебрался на «Альянц Арену» из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента.

«Моя мечта осуществилась. «Бавария» является одним из величайших клубов планеты. Команда всегда преследует самые высокие цели, как и я сам. Я перебрался в правильное место. Буду выкладываться на 100% с первой же тренировки», - сказал Лаймер.

В сезоне-2022/2023 Конрад Лаймер, будучи игроком «РБ Лейпциг», провел за команду 29 матчей, забил четыре гола, сделал 1 ассист.

По теме:
Рома нацелилась на форварда Атлетико Мадрид
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека РБ Лейпциг
Источник: Магуайр заинтересовал Тоттенхэм. Тен Хаг готов продать защитника
Конрад Лаймер Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
Теннис | 08 июня 2023, 19:22 40
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос

Каролина Мухова обыграла еще одну представительницу топ-10 и сразится за титул

Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Футбол | 08 июня 2023, 20:29 3
Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге

Харьковскую команду возглавит Андрей Анищенко, тренер юношей U-19

Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Футбол | 08.06.2023, 17:29
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Отец Реброва: «Шовковский – свой человек, знает дух и историю команды»
Футбол | 09.06.2023, 11:36
Отец Реброва: «Шовковский – свой человек, знает дух и историю команды»
Отец Реброва: «Шовковский – свой человек, знает дух и историю команды»
Отец Реброва: «Сергей бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил»
Футбол | 09.06.2023, 12:59
Отец Реброва: «Сергей бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил»
Отец Реброва: «Сергей бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
07.06.2023, 12:50 3
Другие виды
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
07.06.2023, 10:28 4
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
07.06.2023, 12:19 56
Футбол
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
08.06.2023, 15:15 15
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
08.06.2023, 14:28 12
Футбол
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
08.06.2023, 23:00 6
Другие виды
Турнирные таблицы групп. Стали известны все пары плей-офф ЧМ по socca
Турнирные таблицы групп. Стали известны все пары плей-офф ЧМ по socca
08.06.2023, 06:15 7
Другие виды
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
08.06.2023, 12:11 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности