Конрад ЛАЙМЕР: «Моя мечта осуществилась»

Новичок мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал свой переход в команду Томаса Тухеля. Напомним, хавбек перебрался на «Альянц Арену» из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента.

«Моя мечта осуществилась. «Бавария» является одним из величайших клубов планеты. Команда всегда преследует самые высокие цели, как и я сам. Я перебрался в правильное место. Буду выкладываться на 100% с первой же тренировки», - сказал Лаймер.

В сезоне-2022/2023 Конрад Лаймер, будучи игроком «РБ Лейпциг», провел за команду 29 матчей, забил четыре гола, сделал 1 ассист.