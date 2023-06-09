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Германия
09 июня 2023, 11:58 | Обновлено 09 июня 2023, 11:59
610
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека РБ Лейпциг

В Мюнхен перебрался Конрад Лаймер

09 июня 2023, 11:58 | Обновлено 09 июня 2023, 11:59
610
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека РБ Лейпциг
ФК Бавария Мюнхен. Конрад Лаймер

Игроком мюнхенской «Баварии» стал полузащитник Конрад Лаймер.

26-летний австриец пополнил ряды клуба из Мюнхена на правах свободного агента. Лаймер подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2022/2023 Конрад Лаймер, будучи игроком «РБ Лейпциг», провел за команду 29 матчей, забил четыре гола, сделал 1 ассист.

На счету у Лаймера 26 матчей и 2 гола в форме сборной Австрии.

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Конрад Лаймер трансферы трансферы Бундеслиги Бавария РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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