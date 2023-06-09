Германия09 июня 2023, 11:58 | Обновлено 09 июня 2023, 11:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека РБ Лейпциг
В Мюнхен перебрался Конрад Лаймер
09 июня 2023, 11:58 | Обновлено 09 июня 2023, 11:59
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Игроком мюнхенской «Баварии» стал полузащитник Конрад Лаймер.
26-летний австриец пополнил ряды клуба из Мюнхена на правах свободного агента. Лаймер подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2022/2023 Конрад Лаймер, будучи игроком «РБ Лейпциг», провел за команду 29 матчей, забил четыре гола, сделал 1 ассист.
На счету у Лаймера 26 матчей и 2 гола в форме сборной Австрии.
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