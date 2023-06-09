Италия09 июня 2023, 13:37 |
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Милан включился в борьбу за Тилеманса
«Россонери» попытаются перехватить хавбека «Лестера»
09 июня 2023, 13:37 |
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«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.
В числе конкурентов «Милана» – «Рома», «Астон Вилла» и «Галатасарай». В отличие от конкурентов, «Милан» включился в борьбу лишь в последние дни. Несмотря на это, в руководстве «россонери» оценивают свои шансы положительно.
Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце июня. Сам хавбек объявил об уходе из клуба на прошлой неделе.
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Комментарии 1
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хороший игрок,главное чтоб жиру не набрал както он так выглядит))
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