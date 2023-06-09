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Италия
09 июня 2023, 13:37 |
127
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Милан включился в борьбу за Тилеманса

«Россонери» попытаются перехватить хавбека «Лестера»

09 июня 2023, 13:37 |
127
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Милан включился в борьбу за Тилеманса
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

В числе конкурентов «Милана» – «Рома», «Астон Вилла» и «Галатасарай». В отличие от конкурентов, «Милан» включился в борьбу лишь в последние дни. Несмотря на это, в руководстве «россонери» оценивают свои шансы положительно.

Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце июня. Сам хавбек объявил об уходе из клуба на прошлой неделе.

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Милан Юри Тилеманс Лестер свободный агент Астон Вилла Рома Рим Галатасарай
Источник Twitter
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виталий жалыбин
хороший игрок,главное чтоб жиру не набрал както он так выглядит))
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