Милан включился в борьбу за Тилеманса

«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

В числе конкурентов «Милана» – «Рома», «Астон Вилла» и «Галатасарай». В отличие от конкурентов, «Милан» включился в борьбу лишь в последние дни. Несмотря на это, в руководстве «россонери» оценивают свои шансы положительно.

Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце июня. Сам хавбек объявил об уходе из клуба на прошлой неделе.