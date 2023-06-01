Англия01 июня 2023, 08:13 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба
Юри Тилеманс стал свободным агентом
01 июня 2023, 08:13 |
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26-летний бельгийский полузащитник английского клуба «Лестер» Юри Тилеманс объявил об уходе из команды.
«Спасибо, «Лестер» 💙», – подписал публикацию в своем Instagram игрок.
В конце июня у Тилеманса завершается контракт с «лисами». Нового соглашения не будет.
Юри присоединился к «Лестеру» в 2019 году. За это время он провел 195 матчей, отличившись 28 голами и 26 ассистами.
В текущем сезоне Тилеманс сыграл 37 игр, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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