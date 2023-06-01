ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба

26-летний бельгийский полузащитник английского клуба «Лестер» Юри Тилеманс объявил об уходе из команды.

«Спасибо, «Лестер» 💙», – подписал публикацию в своем Instagram игрок.

В конце июня у Тилеманса завершается контракт с «лисами». Нового соглашения не будет.

Юри присоединился к «Лестеру» в 2019 году. За это время он провел 195 матчей, отличившись 28 голами и 26 ассистами.

В текущем сезоне Тилеманс сыграл 37 игр, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.