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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба
Англия
01 июня 2023, 08:13 |
504
0

ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба

Юри Тилеманс стал свободным агентом

01 июня 2023, 08:13 |
504
0
ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

26-летний бельгийский полузащитник английского клуба «Лестер» Юри Тилеманс объявил об уходе из команды.

«Спасибо, «Лестер» 💙», – подписал публикацию в своем Instagram игрок.

В конце июня у Тилеманса завершается контракт с «лисами». Нового соглашения не будет.

Юри присоединился к «Лестеру» в 2019 году. За это время он провел 195 матчей, отличившись 28 голами и 26 ассистами.

В текущем сезоне Тилеманс сыграл 37 игр, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Источник Instagram
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