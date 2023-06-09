Манчестер Сити объявил заявку на финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов против «Интера», который состоится завтра, 10 июня в Стамбуле. В нее вошли 23 игрока:

Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Рико Льюис

Полузащитники: Калвин Филлипс, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Максимо Перроне, Фил Фоден, Коул Палмер

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес