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Лига чемпионов
09 июня 2023, 13:24 |
388
0

Манчестер Сити объявил заявку на финал Лиги чемпионов

В нее вошли 23 игрока

09 июня 2023, 13:24 |
388
0
Манчестер Сити объявил заявку на финал Лиги чемпионов
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов против «Интера», который состоится завтра, 10 июня в Стамбуле. В нее вошли 23 игрока:

Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Рико Льюис

Полузащитники: Калвин Филлипс, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Максимо Перроне, Фил Фоден, Коул Палмер

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес

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Источник ФК Манчестер Сити
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