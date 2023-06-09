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  4. Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
09 июня 2023, 13:10 |
390
0

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

09 июня 2023, 13:10 |
390
0
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 июня состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором сыграют Карлос Алькарас из Испании (№1 ATP) и Новак Джокович из Сербии (№3 ATP).

Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – не ранее 15:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли один раз, победил испанец.

Победитель встречи в финале сразится против Александра Зверева (№27 ATP) или Каспера Рууда (№4 ATP).

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Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Новак Джокович
Источник Sport.ua
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