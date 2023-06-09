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Германия
09 июня 2023, 12:49 | Обновлено 09 июня 2023, 12:56
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Наби Кейта может вернуться в Германию

На полузащитника «Ливерпуля» претендует «Вердер»

09 июня 2023, 12:49 | Обновлено 09 июня 2023, 12:56
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Наби Кейта может вернуться в Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Наби Кейта

«Вердер» работает над подписанием полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг. По его информации, Кейта готов к переговорам с немецким клубом.

Контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце июня, «Красные» еще в мае сообщили о том, что Кейта покинет клуб. 28-летний гвинеец ранее уже выступал в Германии в 2016 – 2018 годах в составе «РБ Лейпциг», откуда и перешел в «Ливерпуль» за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейта принял участие лишь в 13 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

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Вердер Ливерпуль Наби Кейта свободный агент
Источник Twitter
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