Наби Кейта может вернуться в Германию
На полузащитника «Ливерпуля» претендует «Вердер»
«Вердер» работает над подписанием полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг. По его информации, Кейта готов к переговорам с немецким клубом.
Контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце июня, «Красные» еще в мае сообщили о том, что Кейта покинет клуб. 28-летний гвинеец ранее уже выступал в Германии в 2016 – 2018 годах в составе «РБ Лейпциг», откуда и перешел в «Ливерпуль» за 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Кейта принял участие лишь в 13 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
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