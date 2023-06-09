МОРГУН: «Вторая лига? Не видел ничего зазорного. Не сидеть же на скамейке»

Бывший голкипер «Ворсклы» Олег Моргун поделился воспоминаниями о переходе из донецкого «Шахтера» в полтавский клуб в далеком 1987 году.

«Коньков знал меня еще по «Таврии». Служба у меня закончилась, и я был на распутье. Честно говоря, сильно сомневался идти в «Шахтер» или нет.

Там ведь был известный вратарь – Валентин Елинскас, второй – Сергей Золотницкий. Оба и постарше, и поопытнее меня.

Я прекрасно понимал, что играть будут они, перспектив пробиться в основную команду у меня нет, но Конькову все же удалось уговорить меня. Но пробыл я там полгода ‒ играл за дубль. А потом позвонил Виктор Пожечевский из «Ворсклы» и сказал: «Олег, нам нужен вратарь. Хотим, чтобы ты вернулся в Полтаву». Говорю ему: «Я не против, но решайте вопрос с «Шахтером», меня здесь держат, отпускать не хотят.

Пожечевский приехал в Донецк, переговорил с Коньковым ‒ и меня отпустили. В тот год, получается, я спустился на две ступеньки ниже – Вторая лига. Но я не видел ничего в этом зазорного. Не сидеть же на скамейке!» - сказал Моргун.

Напомним, Моргун защищал цвета «Ворсклы» с 1987 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Провел за полтавчан более двухсот матчей.