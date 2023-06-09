Олег МОРГУН: «От вратаря раньше не требовали то, что сейчас»
Специалист объяснил, как изменилась роль вратаря в футболе
Экс-голкипер и тренер полтавской «Ворсклы» Олег Моргун считает, что к вратарям прошлого поколения не было таких требований, как у нынешней генерации. 58-летний специалист отметил, что в его время для вратаря остро не стоял вопрос игры ногами.
«От вратаря раньше не требовали то, что сейчас. Чуть какая опасность у ворот, защитник назад вратарю мяч отдал в руки – никаких проблем. Сегодня футбол стал более динамичным. Чтобы вратарь быстро начинал атаки, страховал, действовал как последний защитник», - сказал Моргун.
Напомним, Моргун защищал цвета «Ворсклы» с 1987 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Провел за полтавчан более двухсот матчей.
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