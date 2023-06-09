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  4. Олег МОРГУН: «От вратаря раньше не требовали то, что сейчас»
Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 11:16 |
392
1

Олег МОРГУН: «От вратаря раньше не требовали то, что сейчас»

Специалист объяснил, как изменилась роль вратаря в футболе

09 июня 2023, 11:16 |
392
1
Олег МОРГУН: «От вратаря раньше не требовали то, что сейчас»
Олег Моргун

Экс-голкипер и тренер полтавской «Ворсклы» Олег Моргун считает, что к вратарям прошлого поколения не было таких требований, как у нынешней генерации. 58-летний специалист отметил, что в его время для вратаря остро не стоял вопрос игры ногами.

«От вратаря раньше не требовали то, что сейчас. Чуть какая опасность у ворот, защитник назад вратарю мяч отдал в руки – никаких проблем. Сегодня футбол стал более динамичным. Чтобы вратарь быстро начинал атаки, страховал, действовал как последний защитник», - сказал Моргун.

Напомним, Моргун защищал цвета «Ворсклы» с 1987 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Провел за полтавчан более двухсот матчей.

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Олег Моргун Ворскла Полтава
Источник FanDay
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Gargantua
в Динамо это не его родственник сейчас на банке молодой вратарь?
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