Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Сейчас в сборную вызывают всех, кто себя показывает»

28-летний полузащитник «Вереса» Андрей Близниченко признался, что мечтает получить вызов в национальную сборную Украины.

«Сборная Украины - это большая мечта. Если я буду много работать и показывать на поле классную игру. Сейчас такого нет, что в сборную вызывают только из «Динамо» или «Шахтера». Сейчас уже вызывают всех, кто себя показывает.

Так что я думаю, что это вообще не проблема. Если забивать, отдавать и играть - все возможно», – сказал Близниченко.

Отметим, что Близниченко в свое время был одним из лидеров юношеских и молодежной сборных Украины. В его активе 17 матчей и 2 гола за команду U-21.