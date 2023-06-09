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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 10:19 | Обновлено 09 июня 2023, 10:26
220
0

Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Сейчас в сборную вызывают всех, кто себя показывает»

Хавбек «Вереса» мечтает играть за национальную команду

09 июня 2023, 10:19 | Обновлено 09 июня 2023, 10:26
220
0
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Сейчас в сборную вызывают всех, кто себя показывает»
ФК Верес. Андрей Близниченко

28-летний полузащитник «Вереса» Андрей Близниченко признался, что мечтает получить вызов в национальную сборную Украины.

«Сборная Украины - это большая мечта. Если я буду много работать и показывать на поле классную игру. Сейчас такого нет, что в сборную вызывают только из «Динамо» или «Шахтера». Сейчас уже вызывают всех, кто себя показывает.

Так что я думаю, что это вообще не проблема. Если забивать, отдавать и играть - все возможно», – сказал Близниченко.

Отметим, что Близниченко в свое время был одним из лидеров юношеских и молодежной сборных Украины. В его активе 17 матчей и 2 гола за команду U-21.

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Андрей Близниченко Верес Ровно
Источник ФК Верес
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