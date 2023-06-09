ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Бетиса завершил карьеру. Будет работать водителем
Хоакин Санчес повесил бутсы на гвоздь, но останется работать в клубе на необычной работе
41-летний легендарный испанский вингер «Бетиса» Хоакин Санчес официально объявил о завершении карьеры.
В воскресенье, 4 июня, состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2022/23 между клубами «Бетис» и «Валенсия». Для Хоакина эта игра была последняя.
Испанец провел в Ла Лиге 622 матча, сравнявшись с рекордсменом по этому показателю Андони Субисарретой, а также установил рекорд среди полевых игроков.
За сборную Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола. В текущем сезоне за «Бетис» отыграл 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Хоакин три раза выиграл Кубок Испании (дважды с «Бетисом» и один раз с «Валенсией»).
Интересно, что без работы футболист не останется. Легенде испанского футбола предложили работать водителем клубного автобуса. Теперь он будет возить любимую команду на гостевые игры.
👏👏👏— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 4, 2023
No llores porque ha terminado, sonríe porque sucedió.#Joaking pic.twitter.com/SSwP5DMfAv
¡𝓞𝓱, 𝓬𝓪𝓹𝓲𝓽𝓪́𝓷, 𝓶𝓲 𝓬𝓪𝓹𝓲𝓽𝓪́𝓷! pic.twitter.com/XX8MX8rjVO— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 4, 2023
👏😭💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 4, 2023
En pie, se retira la leyenda.#LaLigaHighlights #RealBetisValencia pic.twitter.com/RxSfQwecGs
📣 OFICIAL | Joaquín, nuevo chófer del autobús del primer equipo 👑🚌— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 6, 2023
¡Un sueño cumplido, @joaquinarte! 💫🆒#Joaking pic.twitter.com/2qoFYUBbTl
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