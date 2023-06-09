Карим БЕНЗЕМА: «Я перешел в Аль-Иттихад, потому что я мусульманин»

35-летний французский форвард Карим Бензема прокомментировал свой переход в саудовский клуб «Аль-Иттихад»:

«Я перешел в «Аль-Иттихад», потому что я мусульманин, а Саудовская Аравия – мусульманская страна, я всегда хотел здесь жить.

Я готов показать свой талант в этом новом вызове, в этой лиге играет много знаменитостей – Криштиану Роналду, а теперь и я. Поэтому очень важно показать, что саудовский футбол может иметь глобальное влияние. Дело не только в том, чтобы хорошо играть здесь. Я должен принести успех, которого мне удалось добиться в Европе, и играть так же, как я играл в «Реале».

Роналду – мой друг, и он здесь. Удивительно видеть его здесь, в Саудовской Аравии, но он также представляет новую эру футбола в этой стране. Это важно на международном уровне».

8 июня Бензема был представлен фанатам «Аль-Иттихада».