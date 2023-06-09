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09 июня 2023, 02:20 | Обновлено 09 июня 2023, 02:38
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0

Хаммарбю – Броммапойкарна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции

Поединок состоится 9 июня в 20:00 по Киеву

09 июня 2023, 02:20 | Обновлено 09 июня 2023, 02:38
21
0
Хаммарбю – Броммапойкарна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня на «Теле2 Арена» пройдет матч 12-го тура чемпионата Швеции, в котором «Хаммарбю» встретится с «Броммапойкарной». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Хаммарбю

Клуб - 1 из самых старых футбольных проектов в Скандинавии. Но за все время только однажды, еще в 2001-м, получилось взять чемпионский титул. Последние годы тоже были для Байена неплохими. Особенно выделяется кубок Швеции в позапрошлом розыгрыше - это был 1-й такой успех. Ну, а в прошлом году удалось подняться на 3-е место (набрали немалые 56 очков в 30 матчах) - в тройке финишировали полдюжины раз за всю историю. Сейчас, правда, пошел заметный откат. Чуть ли не половина матчей в нынешней Аллсвенскан закончились поражениями. В мае вроде бы прибавили, даже выиграли в перестрелке 4:3 у Юргордена при 3 ничьих. Но все-таки весну закончили 0:2 с Вернаму. А в прошлом поединке так и не забили голов на пару с Хальмстадом.

Броммапойкарна

Команда имеет вполне заслуженную репутацию футбольного лифта. Причем она не просто болталась между соседними дивизионами. Дебютировав в 2014-м году в еврокубках (и даже пройдя 2 раунда квалификации в Лиге Европы), уже через пару лет было падение в 3-й дивизион. После этого было 2 последовательных поражения кряду, вплоть до Аллсвенскан... И опять за 2 года BP рухнул назад, в 3-ю шведскую лигу. На этот раз там застряли на 2 года. Но потом пошел новый резкий подъем, и Суперэттан проскочили за 2022-й год. Более того, в вышке подопечные Мелльберга проявляют себя достойно, выигрывая половину матчей в Аллсвенскан. Вот и в прошлом туре получилось выиграть гроссмейстерски, 2:0, у Норрчепинга.

Статистика личных встреч

Все 3 последних очных поединка были выиграны Хаммарбю. Правда, они пришлись на 2018-2020 годы.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизирует Хаммарбю, что играет дома. Но Броммапойкарна сейчас смотрится солиднее, чем соперник, так что стоит присмотреться к ставке на ее побелу при форе +1 забитый гол (коэффициент - 1,73).

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Хаммарбю Броммапойкарна чемпионат Швеции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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