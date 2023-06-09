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  4. Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию
Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 02:03 |
346
1

Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию

Хорватский специалист был близок к тому, чтобы возглавить «Дунайску Стреду»

09 июня 2023, 02:03 |
346
1
Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

49-летний хорватский специалист Игор Йовичевич мог возглавить словацкий футбольный клуб «Дунайска Стреда» весной 2022 года.

Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, коуч даже дал согласие на переезд в Словакию, ведь полномасштабное вторжение россии на территорию Украины ставило под сомнение существование украинского футбола. Однако все поменяло решение провести сезон УПЛ 2022/23.

Тогда Йовичевич работал в «Днепре-1», из которого ушел и присоединился к донецкому «Шахтеру». В кампании 2022/23 хорватский специалист взял золото УПЛ вместе с «горняками».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен распрощаться с Йовичевичем и пригласить другого зарубежного наставника.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк Дунайска Стреда назначение тренера Днепр-1 российско-украинская война
Источник Футбол 24
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Комментарии 1
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simon andre
Теперь пусть думает что шахтёр это помойка.
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