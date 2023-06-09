Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию

49-летний хорватский специалист Игор Йовичевич мог возглавить словацкий футбольный клуб «Дунайска Стреда» весной 2022 года.

Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, коуч даже дал согласие на переезд в Словакию, ведь полномасштабное вторжение россии на территорию Украины ставило под сомнение существование украинского футбола. Однако все поменяло решение провести сезон УПЛ 2022/23.

Тогда Йовичевич работал в «Днепре-1», из которого ушел и присоединился к донецкому «Шахтеру». В кампании 2022/23 хорватский специалист взял золото УПЛ вместе с «горняками».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен распрощаться с Йовичевичем и пригласить другого зарубежного наставника.