Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию
Хорватский специалист был близок к тому, чтобы возглавить «Дунайску Стреду»
49-летний хорватский специалист Игор Йовичевич мог возглавить словацкий футбольный клуб «Дунайска Стреда» весной 2022 года.
Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, коуч даже дал согласие на переезд в Словакию, ведь полномасштабное вторжение россии на территорию Украины ставило под сомнение существование украинского футбола. Однако все поменяло решение провести сезон УПЛ 2022/23.
Тогда Йовичевич работал в «Днепре-1», из которого ушел и присоединился к донецкому «Шахтеру». В кампании 2022/23 хорватский специалист взял золото УПЛ вместе с «горняками».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен распрощаться с Йовичевичем и пригласить другого зарубежного наставника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой
В матче 1/16 финала ЧМ по socca сине-желтые обыграли соперника со счетом 3:1