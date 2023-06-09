Барракас Сентраль – Росарио Сентраль. Прогноз на матч чемпионата Аргентины

9 июня на «Клаудио Фабиан Тапиа» пройдет матч 20-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Барракас Сентраль» встретится с «Росарио Сентраль». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Барракас Сентраль

Команда была основана еще в 1904-м году. Но даже на уровне 2-го общенационального дивизиона Barraqueños смогли дебютировать розыгрыше 2019/2020. И в 2021-м уже стали победителями там. Это позволило впервые в истории сыграть в Примере в прошлом сезоне. Как для новичка, получилось достаточно неплохо. Они набрали 34 очка в 27 матчах и финишировали на 17-й позиции. К слову, чуть раньше, весной, немного не хватило для того, чтобы выйти в плей-офф в Кубке Диего Марадоны. И, главное, и сейчас, в новом цикле, удается держаться на достаточно высоком уровне. Да, не все получается, и весной была даже серия из 5 матчей без побед. Но с конца апреля экс-дебютант, наоборот, не проигрывал. И тут вдруг провальные 2:5 с нестабильным Эстудиантес!

Росарио Сентраль

Клуб в разы более статусный, чем следующий соперник. Да, чемпионские титулы брались уже давно. И с десяток лет назад пришлось играть на уровне Примеры-В. Потом, правда, железнодорожники смогли снова прибавить, прежде всего, в кубковом формате. В прошлом десятилетии было 4 выхода в кубковый финал, и 1 из них, в 2018-м, оказался успешным. Но 2022-й был снова неудачным. Команда была последней в своей группе Кубка Диего Марадоны, а в Примере она замкнула 2-й десяток в итоговой турнирной таблице. На этом плане несложно было прибавить после паузы, в новом цикле, и это получается - побед больше, чем поражений. А новичка дивизиона, Институто, в прошлом туре получилось, получилось разгромить со счетом 4:1.

Статистика личных встреч

В прошлом году команды сыграли впервые в истории. И обменялись победами со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но, с учетом того, как зрелищно играли в последнее время коллективы, ставим на тотал более 2,0 забитых (коэффициент - 1,74).