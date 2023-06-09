Определен 2-й клуб, который сыграет в финале плей-офф за путевку в Ла Лигу

В Испании завершились полуфиналы плей-офф за путевку в Ла Лигу. В мини-турнире принимают участие команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.

8 июня Алавес вышел в финал плей-офф, победив Эйбар дома со счетом 2:0 во второй игре. 3 июня в первом матче была зафиксирована ничья (1:1).

Ранее финалистом стал клуб Леванте, дважды обыграв Альбасете (3:1 на выезде и 3:0 дома).

В финале плей-офф Алавес и Леванте разыграют путевку в Ла Лигу в двух матчах 11 и 17 июня.

Плей-офф за путевку в Ла Лигу

Первый матч. 3 июня

Эйбар – Алавес – 1:1

Голы: Стоичков, 45+1 – Мамаду Силья, 9

Второй матч. 8 июня

Алавес – Эйбар – 2:0

Голы: Реббах, 1, Вильялибре, 88