Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Леванте дважды убедительно обыграл Альбасете
Соперником Леванте в решающем матче станет Алавес или Эйбар
В Испании продолжается плей-офф за путевку в Ла Лигу. В мини-турнире принимают участие команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.
7 июня определился первый финалист, им стал клуб Леванте, дважды обыгравший Альбасете (3:1 на выезде и 3:0 дома). В ответной игре дубль оформил Роджер Бруге, а финальную точку поставил известный форвард Роберто Сольдадо.
Соперником Леванте в решающем матче станет Алавес или Эйбар (ничя 1:1 в первом матче 3 июня, вторая игра – 8 июня).
Плей-офф за путевку в Ла Лигу
Первый матч. 3 июня
Альбасете – Леванте – 1:3
Голы: Джетей, 18 – де Фрутос, 30, 56 Джетей, 34 (автогол)
Ответный матч. 7 июня
Леванте – Альбасете – 3:0
Голы: Бруге, 20, 40, Сольдадо, 83.
💙❤️ ¡FINAL, FINAL, FINAL! 💙❤️— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) June 7, 2023
Yo SÍ os lo voy a decir. ¡Estamos en la FINAL!#LevanteAlbaceteBP pic.twitter.com/qbrFDlWxrs
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