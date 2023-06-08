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Испания
08 июня 2023, 01:15 | Обновлено 08 июня 2023, 01:29
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0

Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Леванте дважды убедительно обыграл Альбасете

Соперником Леванте в решающем матче станет Алавес или Эйбар

08 июня 2023, 01:15 | Обновлено 08 июня 2023, 01:29
120
0
Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Леванте дважды убедительно обыграл Альбасете
ФК Леванте. Роджер Бруге

В Испании продолжается плей-офф за путевку в Ла Лигу. В мини-турнире принимают участие команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.

7 июня определился первый финалист, им стал клуб Леванте, дважды обыгравший Альбасете (3:1 на выезде и 3:0 дома). В ответной игре дубль оформил Роджер Бруге, а финальную точку поставил известный форвард Роберто Сольдадо.

Соперником Леванте в решающем матче станет Алавес или Эйбар (ничя 1:1 в первом матче 3 июня, вторая игра – 8 июня).

Плей-офф за путевку в Ла Лигу

Первый матч. 3 июня

Альбасете – Леванте – 1:3

Голы: Джетей, 18 – де Фрутос, 30, 56 Джетей, 34 (автогол)

Ответный матч. 7 июня

Леванте – Альбасете – 3:0

Голы: Бруге, 20, 40, Сольдадо, 83.

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Источник Sport.ua
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