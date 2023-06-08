Англия08 июня 2023, 23:42 |
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ФОТО. Тоттенхэм представил новую домашнюю форму
«Шпоры» будут играть в чисто белом
08 июня 2023, 23:42 |
262
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«Тоттенхэм» провел официальную презентацию домашнего комплекта формы на следующий сезон. «Шпоры» будут играть в привычных для себя белых цветах с вставками темно-синего цвета.
Ранее «Тоттенхэм» возглавил Ангелос Постекоглу.
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