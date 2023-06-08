ФОТО. Тоттенхэм представил новую домашнюю форму

«Тоттенхэм» провел официальную презентацию домашнего комплекта формы на следующий сезон. «Шпоры» будут играть в привычных для себя белых цветах с вставками темно-синего цвета.

Ранее «Тоттенхэм» возглавил Ангелос Постекоглу.