Реал подготовил первое предложение по Кейну

«Реал» в ближайшее время сделает «Тоттенхэму» первое официальное предложение по трансферу Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес.

По его информации, «Реал» предложит за форварда 80 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов. «Тоттенхэм» такое предложение вряд ли устроит: «Шпоры» хотят получить за своего лидера 130 миллионов, несмотря на то, что его контракт истекает через год.

Кейна хочет видеть в «Реале» лично главный тренер команды Карло Анчелотти, который считает его идеальной заменой Кариму Бензема. Руководство «Реала» попытается оформить трансфер в июне, до старта предсезонных сборов.