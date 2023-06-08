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Испания
08 июня 2023, 23:26 | Обновлено 08 июня 2023, 23:27
620
0

Реал подготовил первое предложение по Кейну

Сумма может достигнуть 100 миллионов евро

08 июня 2023, 23:26 | Обновлено 08 июня 2023, 23:27
620
0
Реал подготовил первое предложение по Кейну
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Реал» в ближайшее время сделает «Тоттенхэму» первое официальное предложение по трансферу Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес.

По его информации, «Реал» предложит за форварда 80 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов. «Тоттенхэм» такое предложение вряд ли устроит: «Шпоры» хотят получить за своего лидера 130 миллионов, несмотря на то, что его контракт истекает через год.

Кейна хочет видеть в «Реале» лично главный тренер команды Карло Анчелотти, который считает его идеальной заменой Кариму Бензема. Руководство «Реала» попытается оформить трансфер в июне, до старта предсезонных сборов.

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Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник YouTube
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