Испания27 мая 2023, 08:23 | Обновлено 27 мая 2023, 08:24
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Анчелотти хочет видеть Кейна в Реале
Форвард покинет «Тоттенхэм» летом
27 мая 2023, 08:23 | Обновлено 27 мая 2023, 08:24
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в команде форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщают испанские СМИ.
Кейн может стать как напарником, так и заменой нынешнему форварду «Реала» Кариму Бензема. Анчелотти считает Кейна идеальной девяткой. К игре Бензема в последние месяцы появились вопросы.
Ранее уже сообщалось о том, что Анчелотти сообщил руководству «Тоттенхэма» о своем желании покинуть клуб летом.
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