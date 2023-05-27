Анчелотти хочет видеть Кейна в Реале

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в команде форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Кейн может стать как напарником, так и заменой нынешнему форварду «Реала» Кариму Бензема. Анчелотти считает Кейна идеальной девяткой. К игре Бензема в последние месяцы появились вопросы.

Ранее уже сообщалось о том, что Анчелотти сообщил руководству «Тоттенхэма» о своем желании покинуть клуб летом.