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Испания
27 мая 2023, 08:23 | Обновлено 27 мая 2023, 08:24
309
1

Анчелотти хочет видеть Кейна в Реале

Форвард покинет «Тоттенхэм» летом

27 мая 2023, 08:23 | Обновлено 27 мая 2023, 08:24
309
1
Анчелотти хочет видеть Кейна в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в команде форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Кейн может стать как напарником, так и заменой нынешнему форварду «Реала» Кариму Бензема. Анчелотти считает Кейна идеальной девяткой. К игре Бензема в последние месяцы появились вопросы.

Ранее уже сообщалось о том, что Анчелотти сообщил руководству «Тоттенхэма» о своем желании покинуть клуб летом.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы
Источник AS
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