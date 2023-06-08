Украина. Премьер лига08 июня 2023, 22:41 |
497
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Селезнев закончил вовремя и красиво»
Экс-тренер «Динамо» – о прощании Евгения Селезнева с футболом
08 июня 2023, 22:41 |
497
0
Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич прокомментировал завершение карьеры Евгения Селезнева:
«Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво. К сожалению, его забитые голы в прощальном матче не пойдут в зачет.Так что Максим Шацких и Сергей Ребров могут спать спокойно».
Вчера Селезнев провел свой прощальный матч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2023, 17:29 23
В клубе сохраняют молчание
Футбол | 08 июня 2023, 21:15 5
Владислав Кочергин и Виталий Миколенко присоединились к команде в Варшаве
Футбол | 08.06.2023, 11:57
Футбол | 08.06.2023, 20:29
Футбол | 08.06.2023, 12:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.06.2023, 22:06 21
07.06.2023, 06:12 11
08.06.2023, 00:05 53
08.06.2023, 06:15 7
07.06.2023, 16:45
07.06.2023, 10:28 2
07.06.2023, 12:50 3
Футбол