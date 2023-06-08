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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Селезнев закончил вовремя и красиво»
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 22:41 |
497
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Селезнев закончил вовремя и красиво»

Экс-тренер «Динамо» – о прощании Евгения Селезнева с футболом

08 июня 2023, 22:41 |
497
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Селезнев закончил вовремя и красиво»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич прокомментировал завершение карьеры Евгения Селезнева:

«Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво. К сожалению, его забитые голы в прощальном матче не пойдут в зачет.Так что Максим Шацких и Сергей Ребров могут спать спокойно».

Вчера Селезнев провел свой прощальный матч.

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Александр Хацкевич Евгений Селезнев завершение карьеры
Источник Sportarena
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