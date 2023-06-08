Александр ХАЦКЕВИЧ: «Селезнев закончил вовремя и красиво»

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич прокомментировал завершение карьеры Евгения Селезнева:

«Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво. К сожалению, его забитые голы в прощальном матче не пойдут в зачет.Так что Максим Шацких и Сергей Ребров могут спать спокойно».

Вчера Селезнев провел свой прощальный матч.