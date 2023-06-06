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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 19:05 | Обновлено 06 июня 2023, 19:50
3553
15

В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева

Евгений Селезнев забил пять голов и реализовал решающий пенальти

06 июня 2023, 19:05 | Обновлено 06 июня 2023, 19:50
3553
15
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
footballHub. Евгений Селезнев

6 июня в 17:00 на стадионе «Авангард» в Ужгороде состоялся прощальный матч украинского форварда Евгения Селезнева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче приняли участие представители разных футбольных поколений: Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбик, Александр Алиев, Артем Милевский, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Мирон Маркевич и многие другие звезды украинского футбола.

Участниками событий стали украинские военные – азовец Давид Касаткин «Химик», командир интернационального батальона «Титан» Игорь Номан «Янки», летчик-истребитель Вадим Ворошилов «Karaya», заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов «Ридик» и представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Свой прощальный матч Евгений Селезнев посвятил украинским защитникам. Все собранные средства во время игры будут перечислены в благотворительный фонд «Несокрушимая Украина» на нужды военных.

В матче играли две команды под названиями Оранжевые и Бело-сине-голубые. Селезнев, экс-футболист «Шахтера» и «Днепра», сыграл за обе команды. В основное время была зафиксирована ничья 8:8, и судья назначил пенальти. Евгений Селезнев суммарно забил 5 голов и реализовал решающий послематчевый пенальти для оранжевых. Три гола провел Адриан Пуканыч, дважды отметился Артем Федецкий.

Прощальный матч Евгения Селезнева

Ужгород, стадион Авангард, 6 июня

Оранжевые – Бело-сине-голубые – 8:8

Голы: 1:0 Пуканыч (9), 1:1 Селезнев (17), 1:2 Шапаренко (21), 2:2. Буяльский (24), 2:3 Шапаренко (29), 3:3 Пуканыч (40+1), 3:4 Фаталов (54), 3:5 Селезнев (57), 3:6 Фаталов (59), 4:6 Селезнев (69, пен), 4:7 Федецкий (70), 5:7 пенальти (74), 5:8 Федецкий (77), 6:8 Селезнев (80), 7:8 Пуканыч (80+1), 8:8 Селезнев (80+3).

Оранжевые: Александр Горяинов, Александр Рыбка, Ярослав Ракицкий, Василий Кобин, Артем Довбик, Сергей Булеца, Адриан Пуканыч, Михаил Кополовец, Виталий Буяльский, Валерий Федорчук, Александр Алиев, Дарио Срна, Виктор Вацко, Владимир Кобельков, Артем Милевский, Евгений Селезнев.

Бело-сине-голубые: Георгий Бущан, Денис Бойко, Андрей Русол, Валерий Лучкевич, Евгений Шахов, Олег Шелаев, Юрий Максимов, Тарас Михалик, Николай Шапаренко, Александр Хацкевич, Сергей Назаренко, Артем Федецкий, Руслан Ротань, Мирон Маркевич, Виталий Лисицкий, Сергей Нагорняк, Евгений Хачериди, Мика Фаталов, Евгений Селезнев

Видеозапись матча

Оранжевые против Бело-сине-голубых

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Прощальный матч Евгения Селезнева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евгений Селезнев благотворительность Дарио Срна Денис Бойко Александр Алиев Артем Милевский Мирон Маркевич Евгений Шахов Евгений Хачериди Тарас Михалик Юрий Максимов Василий Кобин Валерий Федорчук Олег Шелаев Александр Хацкевич Адриан Пуканыч Артем Федецкий Ярослав Ракицкий Андрей Русол Сергей Назаренко Александр Горяинов Руслан Ротань Александр Рыбка Виталий Лисицкий благотворительные матчи Михаил Кополовец Сергей Нагорняк Виктор Вацко прощальный матч Виталий Буяльский Ужгород Георгий Бущан Николай Шапаренко Сергей Булеца Владимир Кобельков Валерий Лучкевич Артем Довбик Евгений Кошевой Андрей Бедняков Юрий Корявченков стадион Авангард Ужгород Александр Пикалов
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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kravets_2010
Гадаю багатьом він запам'ятається "кормільцем".
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+6
inspekcha85
Ошибаются все,но признают свои ошибки единицы.Запоминается последняя фраза,молодца Женя.
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+3
Kovaleff handwork Ковалев
Цирк.
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+3
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Via Bor
прощай селезнев
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0
VAR
Легенда.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
ВАР был?
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0
Ретро Футбол
Якщо Ярмрла повернеться в Динамо, то за два сезони поб'є рекорд, до якого цей сєпар повз роками. У Ярмрли 99 голів в УПЛ, у Шацьких 125, у сєпара 117
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-7
Показать Скрыть 6 ответов
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