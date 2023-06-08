Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: голкипер Богдан Сарнавский покидает Кривбасс
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 22:19 | Обновлено 08 июня 2023, 22:30
243
0

Источник: голкипер Богдан Сарнавский покидает Кривбасс

Контракт опытного голкипера с клубом из Кривого Рога истекает 30 июня

08 июня 2023, 22:19 | Обновлено 08 июня 2023, 22:30
243
0
Источник: голкипер Богдан Сарнавский покидает Кривбасс
ФК Кривбасс. Богдан Сарнавский

Голкипер «Кривбасса» Богдан Сарнавский покинет криворожский клуб, поскольку его контракт заканчивается 30 июня.

28-летний вратарь и руководство криворожской команды не договорились об условиях нового соглашения, сообщает ТаТоТаке.

В текущем сезоне Сарнавский провел 17 матчей за «Кривбасс».

По теме:
ВИДЕО. Презентация звезды. Бензема поприветствовал фанов Аль-Иттихада
Лацио нацелился на полузащитника Арсенала
Чигринский интересен клубам из Украины, Греции и Азии
трансферы Кривбасс Кривой Рог Богдан Сарнавский трансферы УПЛ расторжение контракта ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Футбол | 08 июня 2023, 14:28 12
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»

Футбольный эксперт – о переменах на тренерском мостике в донецком клубе

ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
Футбол | 08 июня 2023, 02:35 0
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона

Родители Александра Караваева находятся в затопленном городе

Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Футбол | 08.06.2023, 12:11
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ
Футбол | 08.06.2023, 18:32
Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ
Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Футбол | 08.06.2023, 15:15
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
06.06.2023, 22:23 5
Футбол
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 9
Теннис
Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»
Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»
06.06.2023, 22:05 10
Теннис
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
06.06.2023, 17:46 15
Теннис
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
06.06.2023, 21:40 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
07.06.2023, 12:19 54
Футбол
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
08.06.2023, 00:05 52
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»
Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»
06.06.2023, 18:20 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности