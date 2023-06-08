Украина. Премьер лига08 июня 2023, 22:19 | Обновлено 08 июня 2023, 22:30
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Источник: голкипер Богдан Сарнавский покидает Кривбасс
Контракт опытного голкипера с клубом из Кривого Рога истекает 30 июня
08 июня 2023, 22:19 | Обновлено 08 июня 2023, 22:30
243
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Голкипер «Кривбасса» Богдан Сарнавский покинет криворожский клуб, поскольку его контракт заканчивается 30 июня.
28-летний вратарь и руководство криворожской команды не договорились об условиях нового соглашения, сообщает ТаТоТаке.
В текущем сезоне Сарнавский провел 17 матчей за «Кривбасс».
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