Украина. Премьер лига27 мая 2023, 03:43 | Обновлено 27 мая 2023, 04:13
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Отказался продлевать контракт. Опытный вратарь Кривбасса летом покинет клуб
У Богдана Сарнавского в июне заканчивается трудовое соглашение
27 мая 2023, 03:43 | Обновлено 27 мая 2023, 04:13
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Вратарь «Кривбасса» Богдан Сарнавский покинет криворожскую команду в летнее межсезонье.
28-летний голкипер отказался продлевать контракт с криворожским клубом и летом станет свободным агентом.
Летом 2022 года Сарнавский подписал с «Кривбассом» контракт на 1 год. До того он выступал за команду из Кривого Рога на правах аренды из «Днепра-1».
В текущем сезоне Богдан Сарнавский сыграл за «Кривбасс» в 17 матчах и пропустил 23 мяча.
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