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Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 03:43 | Обновлено 27 мая 2023, 04:13
136
0

Отказался продлевать контракт. Опытный вратарь Кривбасса летом покинет клуб

У Богдана Сарнавского в июне заканчивается трудовое соглашение

27 мая 2023, 03:43 | Обновлено 27 мая 2023, 04:13
136
0
Отказался продлевать контракт. Опытный вратарь Кривбасса летом покинет клуб
ФК Кривбасс. Богдан Сарнавский

Вратарь «Кривбасса» Богдан Сарнавский покинет криворожскую команду в летнее межсезонье.

28-летний голкипер отказался продлевать контракт с криворожским клубом и летом станет свободным агентом.

Летом 2022 года Сарнавский подписал с «Кривбассом» контракт на 1 год. До того он выступал за команду из Кривого Рога на правах аренды из «Днепра-1».

В текущем сезоне Богдан Сарнавский сыграл за «Кривбасс» в 17 матчах и пропустил 23 мяча.

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Богдан Сарнавский Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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