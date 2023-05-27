Отказался продлевать контракт. Опытный вратарь Кривбасса летом покинет клуб

Вратарь «Кривбасса» Богдан Сарнавский покинет криворожскую команду в летнее межсезонье.

28-летний голкипер отказался продлевать контракт с криворожским клубом и летом станет свободным агентом.

Летом 2022 года Сарнавский подписал с «Кривбассом» контракт на 1 год. До того он выступал за команду из Кривого Рога на правах аренды из «Днепра-1».

В текущем сезоне Богдан Сарнавский сыграл за «Кривбасс» в 17 матчах и пропустил 23 мяча.