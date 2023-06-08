Англия08 июня 2023, 21:59 |
1849
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Палкин рассказал, почему Мудрика продали в Челси, а не в Арсенал
За вингера боролись два лондонских клуба
08 июня 2023, 21:59 |
1849
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему в январе клуб продал Михаила Мудрика в «Челси», а не в «Арсенал»:
«Основное различие между «Челси» и «Арсеналом» заключалось в платежах и бонусах. Те бонусы, которые мы обсуждали с «Арсеналом» иногда казались недостижимыми.
В «Челси» у нас есть реальные, справедливые и понятные бонусы. Мы верим, что получим их через два-три года, однозначно».
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Комментарии 1
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А ситуація така, що в Челсі в нього більше шансів пробитись до основи. Думаю, Мудрик далеко не найгірший гравець Челсі, а проблема в ціні (хоч це і не його вина). Сподіваюсь новий тренер розкриє його
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