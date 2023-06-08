Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин рассказал, почему Мудрика продали в Челси, а не в Арсенал
Англия
08 июня 2023, 21:59 |
1849
1

Палкин рассказал, почему Мудрика продали в Челси, а не в Арсенал

За вингера боролись два лондонских клуба

08 июня 2023, 21:59 |
1849
1
Палкин рассказал, почему Мудрика продали в Челси, а не в Арсенал
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему в январе клуб продал Михаила Мудрика в «Челси», а не в «Арсенал»:

«Основное различие между «Челси» и «Арсеналом» заключалось в платежах и бонусах. Те бонусы, которые мы обсуждали с «Арсеналом» иногда казались недостижимыми.

В «Челси» у нас есть реальные, справедливые и понятные бонусы. Мы верим, что получим их через два-три года, однозначно».

По теме:
Гочолеишвили получил два вызова в сборные Грузии
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Слот в Шахтере? Не занимайтесь дезинформацией»
Лацио нацелился на полузащитника Арсенала
Сергей Палкин Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон
Источник ESPN
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Футбол | 08 июня 2023, 12:11 21
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов

После выигрыша чемпионства «Шахтер» решил сменить тренера

Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Футбол | 08 июня 2023, 13:55 10
Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера

Винченцо Итальяно или Дженнаро Гаттузо рассматриваются на замену Йовичевича

Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
Футбол | 08.06.2023, 00:02
Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 08.06.2023, 10:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ПАЛКИН: «Мудрик — главное оружие Челси для завоевания будущих титулов»
Футбол | 08.06.2023, 17:46
ПАЛКИН: «Мудрик — главное оружие Челси для завоевания будущих титулов»
ПАЛКИН: «Мудрик — главное оружие Челси для завоевания будущих титулов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zhyr
А ситуація така, що в Челсі в нього більше шансів пробитись до основи. Думаю, Мудрик далеко не найгірший гравець Челсі, а проблема в ціні (хоч це і не його вина). Сподіваюсь новий тренер розкриє його
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
07.06.2023, 22:06 21
Футбол
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 25
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»
Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»
06.06.2023, 18:20 11
Теннис
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
06.06.2023, 22:23 5
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
06.06.2023, 21:40 20
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»
Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»
06.06.2023, 22:05 10
Теннис
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
06.06.2023, 17:00 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности