Палкин рассказал, почему Мудрика продали в Челси, а не в Арсенал

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему в январе клуб продал Михаила Мудрика в «Челси», а не в «Арсенал»:

«Основное различие между «Челси» и «Арсеналом» заключалось в платежах и бонусах. Те бонусы, которые мы обсуждали с «Арсеналом» иногда казались недостижимыми.

В «Челси» у нас есть реальные, справедливые и понятные бонусы. Мы верим, что получим их через два-три года, однозначно».