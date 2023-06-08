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  4. ПАЛКИН: «Мудрик — главное оружие Челси для завоевания будущих титулов»
Англия
08 июня 2023, 17:46 |
305
1

ПАЛКИН: «Мудрик — главное оружие Челси для завоевания будущих титулов»

Топ-менеджер «Шахтера» верит в светлые перспективы экс-игрока его команды

08 июня 2023, 17:46 |
305
1
ПАЛКИН: «Мудрик — главное оружие Челси для завоевания будущих титулов»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о выступлениях за «Челси» во второй части сезона-2022/23 экс-вингера «горняков» Михаила Мудрика, на трансфер которого лондонцы потратили 70+30 миллионов евро.

«Я не в том положении, чтобы критиковать его. Если, например, весь «Челси» был в хорошем состоянии, а Мудрик приехал и показал очень плохой футбол, это одна история. Но я думаю, что сегодня «Челси» находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, и они находятся в начале новой эры «Челси». Поэтому Мудрик — главное оружие «Челси» для завоевания будущих титулов. Когда новый тренер увидит Мудрика, обратит внимание на Мудрика, я верю на 100%, что он отработает всю сумму трансфера сполна и покажет невероятный футбол».

«Я знаю его с 15-16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол может показать. В данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро — это какое-то давление, и хочется что-то показать, а когда хочется, то иногда ничего не можешь показать, с психологической точки зрения нужно быть спокойным, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой. Он должен расти вместе со своим тренером. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время», - сказал Палкин.

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Сергей Палкин Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси
Источник ESPN
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Комментарии 2
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Burevestnik
хтось таке взимку після переходу Мудрика вже передрікав про зліт Челсі цієї весни. 
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simon andre
Палкин майбутьня зброя для Челси. 
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