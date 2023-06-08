ПАЛКИН: «Мудрик — главное оружие Челси для завоевания будущих титулов»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о выступлениях за «Челси» во второй части сезона-2022/23 экс-вингера «горняков» Михаила Мудрика, на трансфер которого лондонцы потратили 70+30 миллионов евро.

«Я не в том положении, чтобы критиковать его. Если, например, весь «Челси» был в хорошем состоянии, а Мудрик приехал и показал очень плохой футбол, это одна история. Но я думаю, что сегодня «Челси» находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, и они находятся в начале новой эры «Челси». Поэтому Мудрик — главное оружие «Челси» для завоевания будущих титулов. Когда новый тренер увидит Мудрика, обратит внимание на Мудрика, я верю на 100%, что он отработает всю сумму трансфера сполна и покажет невероятный футбол».

«Я знаю его с 15-16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол может показать. В данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро — это какое-то давление, и хочется что-то показать, а когда хочется, то иногда ничего не можешь показать, с психологической точки зрения нужно быть спокойным, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой. Он должен расти вместе со своим тренером. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время», - сказал Палкин.