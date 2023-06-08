ВИДЕО. Ключевой матч группы. Как Украина обыграла Казахстан на ЧМ по socca
Сине-желтая команда разгромила вице-чемпионов мира со счетом 6:2
6 июня состоялся матч 2-го тура ЧМ-2023 по socca в немецком Эссене, в котором сборная Украины разгромила команду Казахстана (6:2).
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Казахстан является вице-чемпионом мира 2022 и чемпионом Европы 2023. Однако подопечных Виталия Мельника это не смутило, и они попросту деклассировали соперников, отгрузив в ворота Казахстана 6 мячей. Покер (четыре гола) оформил Дмитрий Иванов.
Сине-желтые досрочно выиграли группу и вышли в плей-офф.
Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь от него количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.
Socca. ЧМ-2023
Эссен (Германия), 02–11.06.2023
Казахстан – Украина – 2:6
Голы: Абдрассул Авутов, 20 (пен), Олжас Тайбассаров, 39 – Евгений Шайдук, 9, Дмитрий Иванов, 16, 21, 30, 37, Денис Хруль, 17.
Видеообзор матча
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