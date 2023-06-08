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  4. Моуриньо готов продлить контракт с Ромой
Италия
08 июня 2023, 21:42 |
269
0

Моуриньо готов продлить контракт с Ромой

Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года

08 июня 2023, 21:42 |
269
0
Моуриньо готов продлить контракт с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо готов не только остаться в «Роме» на следующий сезон, но и продлить контракт с клубом до 2026 года. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Еще совсем недавно Моуриньо всерьез рассматривал возможность ухода из клуба нынешним летом. Его не устраивали крайне ограниченные ресурсы на усиление состава команды.

Португалец изменил свои планы по двум причинам. Первая – это встреча с владельцами «Ромы», семьей Фридкиных. Вторая – этот факт, что «ПСЖ» больше не рассматривает кандидатуру Моуриньо на пост главного тренера.

Нынешний контракт Моуриньо с «Ромой» действует до лета 2026 года.

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Источник Corriere dello Sport
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