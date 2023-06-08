Завацкая проиграла второй сеяной на турнире WTA 125 в Хорватии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№53 WTA).

Макарска. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Жасмин Паолини (Италии) – 2:6, 6:4, 6:7(10)

Отметим, что украинка не реализовала 5 матчболов.

Это была третья встреча теннисситок, Завацкая проиграла во второй раз.

В следующем раунде Паолини сыграет против Аны Конюх (№173 WTA).

Ранее в 1/4 финала на этом турнире пробилась Катерина Байндл.