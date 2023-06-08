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  4. Завацкая проиграла второй сеяной на турнире WTA 125 в Хорватии
WTA
08 июня 2023, 23:13 | Обновлено 08 июня 2023, 23:15
401
4

Завацкая проиграла второй сеяной на турнире WTA 125 в Хорватии

Катарина в трехсетовом трилере уступила Жасмин Паолини

08 июня 2023, 23:13 | Обновлено 08 июня 2023, 23:15
401
4
Завацкая проиграла второй сеяной на турнире WTA 125 в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№53 WTA).

Макарска. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Жасмин Паолини (Италии) – 2:6, 6:4, 6:7(10)

Отметим, что украинка не реализовала 5 матчболов.

Это была третья встреча теннисситок, Завацкая проиграла во второй раз.

В следующем раунде Паолини сыграет против Аны Конюх (№173 WTA).

Ранее в 1/4 финала на этом турнире пробилась Катерина Байндл.

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Катарина Завацкая Жасмин Паолини WTA Макарска
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Eugenii Skrypka
Катя кекс! Как боролась, как кричала)) это вам не цицки Бушар смотреть 
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0
Володимир Коваленко
Програла достойно міцній штучці . Грала безтолково , але стійко .Трохи не пофартило . МОЛОДЕЦЬ ! Якість гри поліпшиться.
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0
Vladi Koeln
Чудо не произошло  .Пробиться  в первую  сотню  в этом  году не  получится .
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0
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