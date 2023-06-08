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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Слот в Шахтере? Не занимайтесь дезинформацией»
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 21:17 |
1378
1

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Слот в Шахтере? Не занимайтесь дезинформацией»

Экс-игрок сборной Украины не верит в такие слухи

08 июня 2023, 21:17 |
1378
1
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Слот в Шахтере? Не занимайтесь дезинформацией»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко критически относится к слухам об интересе «Шахтера» к главному тренеру «Фейенорда» Арне Слоту:

«Ребята «журналисты», может не надо заниматься дезинформацией?».

Напомним, в мае Слот продлил контракт с «Фейенордом», отклонив предложение «Тоттенхэма».

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Евгений Левченко Арне Слот Шахтер Донецк Фейеноорд
Источник Twitter
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Gargantua
вот Левченко лучше всех знает
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