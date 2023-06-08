Украина. Премьер лига08 июня 2023, 21:17 |
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Слот в Шахтере? Не занимайтесь дезинформацией»
Экс-игрок сборной Украины не верит в такие слухи
08 июня 2023, 21:17 |
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Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко критически относится к слухам об интересе «Шахтера» к главному тренеру «Фейенорда» Арне Слоту:
«Ребята «журналисты», может не надо заниматься дезинформацией?».
Напомним, в мае Слот продлил контракт с «Фейенордом», отклонив предложение «Тоттенхэма».
Хлопці «журналісти» може не треба займатися дезінформацією?🤦🏽♂️— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 8, 2023
«Шахтар» розглядає призначення Арне Слота з «Феєноорда»
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