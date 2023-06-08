Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Слот в Шахтере? Не занимайтесь дезинформацией»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко критически относится к слухам об интересе «Шахтера» к главному тренеру «Фейенорда» Арне Слоту:

«Ребята «журналисты», может не надо заниматься дезинформацией?».

Напомним, в мае Слот продлил контракт с «Фейенордом», отклонив предложение «Тоттенхэма».