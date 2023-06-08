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  4. Лацио нацелился на полузащитника Арсенала
Италия
08 июня 2023, 20:43 |
466
1

Лацио нацелился на полузащитника Арсенала

Жоржиньо может вернуться в Серию А

08 июня 2023, 20:43 |
466
1
Лацио нацелился на полузащитника Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

«Лацио» работает над усилением состава после того, как команда вышла в Лигу чемпионов на следующий сезон. По информации итальянских СМИ, главный тренер «Орлов» Маурицио Сарри хочет видеть в команде хавбека «Арсенала» Жоржиньо.

31-летний хавбек не сумел стать ключевым игроком «Арсенала» после перехода в январе. «Канониры» будут готовы продать Жоржиньо, если тот изъявит желание покинуть клуб.

«Лацио» готов предложить за Жоржиньо 10 – 12 миллионов евро, а самому игроку – 5-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. В «Арсенале» Жоржиньо сейчас зарабатывает 6 миллионов в год.

Ранее Жоржиньо уже выступал под руководством Сарри в 2015 – 2018 годах в составе «Наполи».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Gargantua
хороший вариант
хоть частично затраты компенсируют
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