Лацио нацелился на полузащитника Арсенала

«Лацио» работает над усилением состава после того, как команда вышла в Лигу чемпионов на следующий сезон. По информации итальянских СМИ, главный тренер «Орлов» Маурицио Сарри хочет видеть в команде хавбека «Арсенала» Жоржиньо.

31-летний хавбек не сумел стать ключевым игроком «Арсенала» после перехода в январе. «Канониры» будут готовы продать Жоржиньо, если тот изъявит желание покинуть клуб.

«Лацио» готов предложить за Жоржиньо 10 – 12 миллионов евро, а самому игроку – 5-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. В «Арсенале» Жоржиньо сейчас зарабатывает 6 миллионов в год.

Ранее Жоржиньо уже выступал под руководством Сарри в 2015 – 2018 годах в составе «Наполи».