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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жоржиньо – игрок Арсенала
Англия
31 января 2023, 22:19 |
2684
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жоржиньо – игрок Арсенала

Итальянский хавбек покидает «Челси»

31 января 2023, 22:19 |
2684
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жоржиньо – игрок Арсенала
ФК Арсенал. Жоржиньо

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании полузащитника «Челси» Жоржиньо. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера 31-летнего игрока сборной Италии не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 12 миллионах фунтов.

Жоржиньо выступал за «Челси» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола в 25 матчах в составе «Синих».

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Жоржиньо Челси Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Арсенал Лондон
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