Англия31 января 2023, 22:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Жоржиньо – игрок Арсенала
Итальянский хавбек покидает «Челси»
31 января 2023, 22:19 |
2684
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Лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании полузащитника «Челси» Жоржиньо. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.
Сумма трансфера 31-летнего игрока сборной Италии не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 12 миллионах фунтов.
Жоржиньо выступал за «Челси» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола в 25 матчах в составе «Синих».
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