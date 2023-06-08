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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 18:32 |
579
0

Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ

Цель – собрать деньги для поддержки украинских клубов

08 июня 2023, 18:32 |
579
0
Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ
shakhtar.com

Чемпион Украины «Шахтер» собирается провести как минимум два товарищеских матча с командами английской Премьер-лиги.

Одним из соперников «горняков» должен выступить «Челси», с которым проведение спарринга было оговорено в рамках январского трансфера Михаила Мудрика.

Кроме того, по данным ESPN, есть еще как минимум один клуб АПЛ, который ведет переговоры с «Шахтером» о проведении товарищеского матча во время предсезонной подготовки.

Указанная цель организации спаррингов – сбор средств для украинских клубов.

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Источник ESPN
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