Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ

Чемпион Украины «Шахтер» собирается провести как минимум два товарищеских матча с командами английской Премьер-лиги.

Одним из соперников «горняков» должен выступить «Челси», с которым проведение спарринга было оговорено в рамках январского трансфера Михаила Мудрика.

Кроме того, по данным ESPN, есть еще как минимум один клуб АПЛ, который ведет переговоры с «Шахтером» о проведении товарищеского матча во время предсезонной подготовки.

Указанная цель организации спаррингов – сбор средств для украинских клубов.