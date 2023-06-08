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  4. Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
08 июня 2023, 16:58 |
458
1

Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

08 июня 2023, 16:58 |
458
1
Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

8 июня состоится матч 1/2 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Ига Свёнтек (№1 WTA) и Беатрис Хаддад Майя (№14 WTA).

Встреча состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после поежинка Мухова – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, полька проиграла.

Победительница встречи в финале сразится против Каролины Муховой (№43 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Є перший сет, Мушка!!! білоруська корова має програти сьогодні
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