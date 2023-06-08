Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня состоится матч 1/2 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Ига Свёнтек (№1 WTA) и Беатрис Хаддад Майя (№14 WTA).

Встреча состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после поежинка Мухова – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, полька проиграла.

Победительница встречи в финале сразится против Каролины Муховой (№43 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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