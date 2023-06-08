Эмерсон Палмиери установил новый уникальный рекорд в еврокубках

7 июня в Праге на «Фортуна Арене» состоялся финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» со счетом 1:2.

Итальянский левый защитник «Вест Хэма» Эмерсон Палмиери выиграл первый трофей с новым клубом, к которому Палмиери присоединился летом 2022 года. До этого он играл за «Челси», с которым выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Таким образом, Палмиери стал первым футболистом, кто выиграл все три современных клубных евротурнира УЕФА.

Отметим, что ранее были игроки, которые выигрывали Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок Кубков.