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  4. Эмерсон Палмиери установил новый уникальный рекорд в еврокубках
Лига конференций
08 июня 2023, 16:32 |
428
0

Эмерсон Палмиери установил новый уникальный рекорд в еврокубках

Левый защитник «Вест Хэма» выиграл все три современных клубных евротурнира УЕФА

08 июня 2023, 16:32 |
428
0
Эмерсон Палмиери установил новый уникальный рекорд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерсон Палмиери

7 июня в Праге на «Фортуна Арене» состоялся финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» со счетом 1:2.

Итальянский левый защитник «Вест Хэма» Эмерсон Палмиери выиграл первый трофей с новым клубом, к которому Палмиери присоединился летом 2022 года. До этого он играл за «Челси», с которым выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Таким образом, Палмиери стал первым футболистом, кто выиграл все три современных клубных евротурнира УЕФА.

Отметим, что ранее были игроки, которые выигрывали Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок Кубков.

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Эмерсон Палмиери Английская Премьер-лига Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм
Источник Sport.ua
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