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  4. Каролина Мухова – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
08 июня 2023, 16:05 |
1685
1

Каролина Мухова – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

08 июня 2023, 16:05 |
1685
1
Каролина Мухова – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

8 июня состоится матч 1/2 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Каролина Мухова (№43 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA).

Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, чешка проиграла.

Победительница встречи в финале сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№14 WTA).

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Каролина Мухова смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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8number
Давай, Мушко. Вірю в тебе ☺️
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