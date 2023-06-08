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08 июня 2023, 15:56 |
181
0

На Кипре взорвали бомбу возле здания ассоциации футбольных судей

Все из-за многочисленных обвинений в договорных матчах на острове

08 июня 2023, 15:56 |
181
0
На Кипре взорвали бомбу возле здания ассоциации футбольных судей
Twitter

В ночь на 8 июня возле здания Кипрской ассоциации судей в Никосии взорвалась бомба.

Инцидент произошел через несколько часов после ночного собрания, а также на фоне обвинений в договорных матчах на острове.

Местные СМИ сообщили, что предрассветный взрыв сотряс здание судей в Лакатамии (район Никосии).

Сержант полиции Элени Константину сообщила местным СМИ, что офисы в здании закрылись в среду вечером около 9 часов после собрания в помещении.

Константину сказала, что следователи, прибывшие на место происшествия, установили, что у входа взорвалась самодельная бомба, причинив ущерб только снаружи, и добавили, что доказательства, включая записи с камер наблюдения, собираются и исследуются дополнительно.

В дополнительных сообщениях говорится, что камеры видеонаблюдения зафиксировали человека в шлеме на мопеде.

Инцидент произошел на фоне растущей обеспокоенности тем, что власти не рассмотрели должным образом обвинения в договорных матчах.

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