На Кипре взорвали бомбу возле здания ассоциации футбольных судей
Все из-за многочисленных обвинений в договорных матчах на острове
В ночь на 8 июня возле здания Кипрской ассоциации судей в Никосии взорвалась бомба.
Инцидент произошел через несколько часов после ночного собрания, а также на фоне обвинений в договорных матчах на острове.
Местные СМИ сообщили, что предрассветный взрыв сотряс здание судей в Лакатамии (район Никосии).
Сержант полиции Элени Константину сообщила местным СМИ, что офисы в здании закрылись в среду вечером около 9 часов после собрания в помещении.
Константину сказала, что следователи, прибывшие на место происшествия, установили, что у входа взорвалась самодельная бомба, причинив ущерб только снаружи, и добавили, что доказательства, включая записи с камер наблюдения, собираются и исследуются дополнительно.
В дополнительных сообщениях говорится, что камеры видеонаблюдения зафиксировали человека в шлеме на мопеде.
Инцидент произошел на фоне растущей обеспокоенности тем, что власти не рассмотрели должным образом обвинения в договорных матчах.
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