Источник: малийский хавбек Ворсклы заинтересовал клубы с Ближнего Востока

22-летний малийский вингер полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане заинтересовал клубы с Ближнего Востока.

Об это сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника, менеджмент клуба и агенты Кане настроены «реализовать» игрока в летнее трансферное окно.

6 июня Кане официально продлил контракт с «Ворсклой» до 30 июня 2027 года.

Хавбек выступает за «Ворсклу» с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года играл на правах аренды за китайский «Циндао Хайню». В сезоне 2022/23 Кане провел 11 матчей за «Ворсклу», в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.