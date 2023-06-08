Источник: малийский хавбек Ворсклы заинтересовал клубы с Ближнего Востока
6 июня Ибрахим Кане продлил контракт с полтавским клубом до 30 июня 2027 года
22-летний малийский вингер полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане заинтересовал клубы с Ближнего Востока.
Об это сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника, менеджмент клуба и агенты Кане настроены «реализовать» игрока в летнее трансферное окно.
6 июня Кане официально продлил контракт с «Ворсклой» до 30 июня 2027 года.
Хавбек выступает за «Ворсклу» с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года играл на правах аренды за китайский «Циндао Хайню». В сезоне 2022/23 Кане провел 11 матчей за «Ворсклу», в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.
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