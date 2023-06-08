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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 14:47 | Обновлено 08 июня 2023, 14:50
205
2

Источник: малийский хавбек Ворсклы заинтересовал клубы с Ближнего Востока

6 июня Ибрахим Кане продлил контракт с полтавским клубом до 30 июня 2027 года

08 июня 2023, 14:47 | Обновлено 08 июня 2023, 14:50
205
2
Источник: малийский хавбек Ворсклы заинтересовал клубы с Ближнего Востока
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

22-летний малийский вингер полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане заинтересовал клубы с Ближнего Востока.

Об это сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника, менеджмент клуба и агенты Кане настроены «реализовать» игрока в летнее трансферное окно.

6 июня Кане официально продлил контракт с «Ворсклой» до 30 июня 2027 года.

Хавбек выступает за «Ворсклу» с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года играл на правах аренды за китайский «Циндао Хайню». В сезоне 2022/23 Кане провел 11 матчей за «Ворсклу», в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

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Дмитрий Венков Ибрахим Кане Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
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Комментарии 2
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Gargantua
после возвращения это половина того Кане, который был до войны.
Большой вопрос сможет ли он вернуть былую форму. Если есть возможность продать за хорошие деньги, то надо продавать.
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