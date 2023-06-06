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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 14:27 | Обновлено 06 июня 2023, 14:31
522
0

Ворскла продлила контракт с малийским хавбеком

Ибрахим Кане останется в клубе до 2027 года

06 июня 2023, 14:27 | Обновлено 06 июня 2023, 14:31
522
0
Ворскла продлила контракт с малийским хавбеком
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

«Ворскла» официально сообщила о продлении контракта с малийским полузащитником Ибрахимом Кане. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

22-летний малиец выступает за «Ворсклу» с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года выступал на правах аренды за китайский «Циндао Хайню».

В нынешнем сезоне Кане провел 11 матчей за «Ворсклу», и отличился в них 1 голом и 2 ассистами.

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Ибрахим Кане Ворскла Полтава продление контракта
Источник ФК Ворскла
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