Ворскла продлила контракт с малийским хавбеком

«Ворскла» официально сообщила о продлении контракта с малийским полузащитником Ибрахимом Кане. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

22-летний малиец выступает за «Ворсклу» с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года выступал на правах аренды за китайский «Циндао Хайню».

В нынешнем сезоне Кане провел 11 матчей за «Ворсклу», и отличился в них 1 голом и 2 ассистами.