Украина. Премьер лига06 июня 2023, 14:27 | Обновлено 06 июня 2023, 14:31
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Ворскла продлила контракт с малийским хавбеком
Ибрахим Кане останется в клубе до 2027 года
06 июня 2023, 14:27 | Обновлено 06 июня 2023, 14:31
522
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«Ворскла» официально сообщила о продлении контракта с малийским полузащитником Ибрахимом Кане. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
22-летний малиец выступает за «Ворсклу» с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года выступал на правах аренды за китайский «Циндао Хайню».
В нынешнем сезоне Кане провел 11 матчей за «Ворсклу», и отличился в них 1 голом и 2 ассистами.
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