Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Футбольный эксперт – о переменах на тренерском мостике в донецком клубе
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал решение президента «Шахтера» Рината Ахметова уволить Игора Йовичевича с поста главного тренера донецкого клуба.
«По поводу Йовичевича. Я думаю, что Ринат Ахметов правильно сделал. «Днепру-1», кстати, повезло, что его взяли в «Шахтер», потому что, они бы не заняли второе место. Это лично мое мнение.
Ахметов правильно сделал, болельщики довольны будут», - сказал Леоненко.
Напомним, возглавив «Шахтер» летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС
«Боруссия» Дортмунд сообщила о продаже игрока
в Днепре он раскрыл Игнатенко, Пихаленка, Довбика, Дубинчака, Джурасека.
Но в решающих матчах что Днепр, что Шахтер у него играли боязливо и пассивно.
Думаю, что Леоненко прав.