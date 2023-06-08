Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал решение президента «Шахтера» Рината Ахметова уволить Игора Йовичевича с поста главного тренера донецкого клуба.

«По поводу Йовичевича. Я думаю, что Ринат Ахметов правильно сделал. «Днепру-1», кстати, повезло, что его взяли в «Шахтер», потому что, они бы не заняли второе место. Это лично мое мнение.

Ахметов правильно сделал, болельщики довольны будут», - сказал Леоненко.

Напомним, возглавив «Шахтер» летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.