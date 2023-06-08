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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 14:28 | Обновлено 08 июня 2023, 14:56
1307
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»

Футбольный эксперт – о переменах на тренерском мостике в донецком клубе

08 июня 2023, 14:28 | Обновлено 08 июня 2023, 14:56
1307
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал решение президента «Шахтера» Рината Ахметова уволить Игора Йовичевича с поста главного тренера донецкого клуба.

«По поводу Йовичевича. Я думаю, что Ринат Ахметов правильно сделал. «Днепру-1», кстати, повезло, что его взяли в «Шахтер», потому что, они бы не заняли второе место. Это лично мое мнение.

Ахметов правильно сделал, болельщики довольны будут», - сказал Леоненко.

Напомним, возглавив «Шахтер» летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

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Виктор Леоненко Днепр-1 Шахтер Донецк Игор Йовичевич Ринат Ахметов
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 4
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Remark
Виктор Лезуненко Ринатычу!
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0
Gargantua
Йовичевич очень слабый тактик, но очень хороший мотиватор и неплохой селекционер.
в Днепре он раскрыл Игнатенко, Пихаленка, Довбика, Дубинчака, Джурасека.
Но в решающих матчах что Днепр, что Шахтер у него играли боязливо и пассивно. 
Думаю, что Леоненко прав.
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0
Mr. M
Ні, земляче, він не троль... це щось із медицини, а не інформаційних технологій.
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0
Луганчанин
Тролль 158 уровня.
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0
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