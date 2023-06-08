Илкай ГЮНДОГАН: «Холанд вывел нашу игру на новый уровень»

32-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением об игре норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.

«Возможно, это лучший нападающий мира на сегодняшний день. С ним команда стала заметно сильнее. Он вывел нашу игру на новый уровень благодаря своей физической силе, психологии, скорости, и, в конце концов, конечно же, благодаря своим голам. Последние пару лет у нас не было классического центрфорварда, так что нам приходилось играть более гибко, чуть иначе.

Теперь же мы знаем, что у нас есть кому принять мяч в чужой штрафной и в том числе побороться за верховые подачи. Он очень хорошо играет головой и способен выигрывать борьбу у высоких и сильных центральных защитников. Это добавляет нашей игре дополнительную глубину, дает новую динамику. Кроме того, у него превосходный характер и прекрасный игровой настрой. Он уже принес нам уйму пользы. Будем надеяться, поможет он нам и в финале Лиги чемпионов», - сказал Гюндоган.

Отметим, что в этом сезоне 22-летний Холанд поучаствовал в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал 9 ассистов.

10 июня «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов с итальянским «Интером».