Холанд без конкуренции выиграл Золотую бутсу. Довбик – в топ-20

В Европе завершились практически все национальные чемпионаты, и определен список лучших бомбардиров сезона.

Победителем в рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) стал норвежец Эрлинг Холанд, который забил 36 голов в АПЛ (рекорд лиги за сезон), выступая за «Манчестер Сити» (набрал 72 очка для рейтинга).

Второе место занял Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (30 голов, 64 очка), а третье – Килиан Мбаппе, форвард «ПСЖ» (29 голов, 58 очков).

Украинец Артем Довбик забил 24 мяча за «Днепр-1» (36 очков) и занял в рейтинге лучших бомбардиров Европы 19-е место.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2022/23